Alanyaspor'dan kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andraz Sporar kaydetti.

Gaziantep'te Bruno Viana, 80. dakikada yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla ihraç edildi.

Son 4 maçta 7 puan toplayan Alanyaspor, puanını 38'e çıkardı ve aynı maç sayısına sahip olduğu 16. sıradaki Sivasspor ile puan farkını 4'e çıkardı.

Gaziantep ise üst üste 4. yenilgisini alarak 42 puanda kaldı.

Corendon Alanyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuke edecek. Gaziantep ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

KÜME DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

12. Gaziantep: 33-42 Puan

13. Kayserispor: 32-41 Puan

14. Rizespor 32-40 Puan

15. Alanyaspor: 33-38 Puan

16. Sivasspor: 33-34 Puan

17. Bodrumspor: 32-34 Puan

18. Hatayspor: 32-19 Puan

19. A.Demirspor: 32-(-2) Puan