Alanyaspor'dan Vagner Love ve Beşiktaş açıklaması

16 Nisan 2020 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:50

Alanyaspor Kulübü, Beşiktaş'a Vagner Love transferi nedeniyle dava açtıkları yönündeki haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün, eski futbolcumuz Vagner Love'un transferiyle ilgili bugüne kadar Beşiktaş Kulübü’ne açtığı hiçbir dava olmamıştır.

Transferle ilgili alacaklarımızın tamamı geçmiş dönemde tahsil edilmiştir.

Basında yer alan ‘Beşiktaş Vagner Love transferi için Alanyaspor'a tazminat ödeyecek’ şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır."

Beşiktaş yönetiminin Brezilyalı oyuncunun bonservisi için kalan 712 bin Euro'yu Alanyaspor'a ödemediği, bunun üzerine Akdeniz ekibinin mahkemeye başvurarak siyah beyazlıların Avrupa Kupası gelirlerine el koydurduğu iddia edilmişti.