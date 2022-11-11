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  • Alanyaspor'lu Famara Diedhiou, Senegal Milli Takımından davet aldı
Spor

Alanyaspor'lu Famara Diedhiou, Senegal Milli Takımından davet aldı

2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımına, Alanyaspor'un golcü oyuncusu Famara Diedhiou'da çağırıldı.

DHA11 Kasım 2022 Cuma 16:42 - Güncelleme:
Alanyaspor'lu Famara Diedhiou, Senegal Milli Takımından davet aldı
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Alanyaspor'un golcü oyuncusu Famara Diedhiou, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Corendon Alanyaspor'un Senegalli forveti Famara Diedhiou da kadroda yer aldı. Diedhiou, Senegal Milli Takımı kadrosunun açıklandığı canlı yayını kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla birlikte cep telefonundan takip etti. Milli takıma davet alan golcü oyuncu, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

KUPADA RAKİP EYÜPSPOR

Corendon Alanyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'daki rakibi TFF 1'inci Lig takımlarından Eyüpspor oldu. 4'üncü Eleme Turu'nda Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Alanyaspor, bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Sakaryaspor ile eşleşti. 5. Eleme Turu müsabakaları, 20-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Karşılaşma, tek maç eleme sistemine göre Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

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