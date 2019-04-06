Alanyasporlu Papis Cisse, Bursaspor'u yaktı
Süper Lig'in 27. haftasın Alanyaspor evinde Bursaspor'u 72. dakikada Papiss Cisse'nin attığı golle 1-0 yendi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasın Alanyaspor evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.
3 puanı getiren golü 72. dakikada Papiss Cisse kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 37 puana yükseldi. Bursaspor ise 28 puanla 15. sırada kaldı.
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