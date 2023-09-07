İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,842
  • EURO
    28,7727
  • ALTIN
    1655.82
  • BIST100
    8337.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor'un 5. hafta rakibi Kasımpaşa
Spor

Alanyaspor'un 5. hafta rakibi Kasımpaşa

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
Alanyaspor'un 5. hafta rakibi Kasımpaşa
ABONE OL

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı. Dün akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde pas organizasyonu ve taktik çalışmasıyla idmanı tamamlayan turuncu-yeşilliler, bu sabah da çalışmalarına salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti. Akdeniz ekibi, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bu akşam yapacağı çift idmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.