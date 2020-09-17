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Spor

Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg

Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Norveç'in Rosenborg takımı oldu.

17 Eylül 2020 Perşembe 17:37 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:37
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Alanyaspor'un rakibi, Letonya'nın Ventspils takımını deplasmanda 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak Ventspils Central Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasında, Rosenborg'a galibiyeti getiren golleri; Dino Islamovic (2), Anders Konradsen, Carlo Holse ve Kristoffer Zachariassen attı. Ventspils'in tek golü Evgeny Kozlov'dan geldi.

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Rosenborg, temsilcimiz Alanyaspor'un rakibi oldu. 27 Eylül Perşembe günü Norveç'te yapılacak olan Rosenborg - Alanyaspor karşılaşması koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak.

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