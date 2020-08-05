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Spor

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'dan sezon sonu itibariyle ayrılan Erol Bulut Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor da boşalan teknik adam koltuğuna Beşiktaş'ta yardımcı hoca olan Çağdaş Atan'ı getirdi.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:16
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Erol Bulut’un ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Alanyaspor, Çağdaş Atan’ı takımın başına getirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

Alanya’da bulunan Çağdaş Atan ve Alanyasporlu yöneticiler, bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Genç teknik adamın, yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Çağdaş Atan daha önce Sergen Yalçın’ın yardımcısı olarak Alanyaspor’da görev almıştı.

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