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Spor

Alaplı Pehlivan madalyasına kavuştu

Marmara Bölgesi Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Serbest Grup Turnuvaları arasında Alaplı'lı öğrenci 3.cü oldu.

IHA9 Mayıs 2023 Salı 00:44 - Güncelleme:
Alaplı Pehlivan madalyasına kavuştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'ndeki ilk müsabakalar, 16 ilden 500 sporcunun katıldığı Marmara Bölgesi Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Serbest Grup Turnuvaları arasında Alaplı'lı öğrenci 3.cü oldu

7-9 Mayıs tarihlerinde, Okul Sporları faaliyet programı kapsamında yer alan ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okullar arası gençler güreş grup müsabakaları Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleks Salonu'nda yapıldı.

Türk güreşine yeni pehlivanların kazandırılmasının hedeflendiği yarışmalarda sporcular 2 gün boyunca minderde kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda yapılan ödül töreniyle sporcular madalya ve kupa kazanmanın sevincini yaşadı. Okul sporlari yildizlar serbest güreş grup müsabakaların da Alapli karşıyaka Orta Okulu öğrencisi 14 yaşındaki Ensar Bayhan 68 kilosunda 3. oldu.

  • Alaplı Pehlivanlar
  • Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi
  • Marmara Bölgesi Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Serbest Grup Turnuvaları

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