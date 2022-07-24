Alassane Ndao 1 yıl daha Antalyaspor'da

Antalyaspor Yönetimi, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kırmızı beyazlı kulübün formasını terleten Senegalli futbolcu ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağladı. Alassane Ndao, 2022-2023 sezonunda da Akdeniz takımında kiralık olarak forma giyecek.
Antalyaspor'a transfer olduktan sonra 14'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçın tamamında forma giyen sağ kanat oyuncusu, 937 dakika sahada kalmıştı. Süper Lig'de Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında 2 gol atan Ndao, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maç oynadı ve Hatayspor karşılaşmasında 1 gol attı.
Alassane Ndao, Antalyaspor'un Almanya'nın Bielefeld kentinde gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara katılmaya başladı.