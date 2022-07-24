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Spor

Alassane Ndao 1 yıl daha Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

24 Temmuz 2022 Pazar 15:38 - Güncelleme:
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Antalyaspor Yönetimi, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kırmızı beyazlı kulübün formasını terleten Senegalli futbolcu ve kulübü Al Ahli ile her konuda anlaşma sağladı. Alassane Ndao, 2022-2023 sezonunda da Akdeniz takımında kiralık olarak forma giyecek.

LİGDE 15 KUPADA 2 MAÇ OYNADI

Antalyaspor'a transfer olduktan sonra 14'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçın tamamında forma giyen sağ kanat oyuncusu, 937 dakika sahada kalmıştı. Süper Lig'de Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında 2 gol atan Ndao, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maç oynadı ve Hatayspor karşılaşmasında 1 gol attı.

Alassane Ndao, Antalyaspor'un Almanya'nın Bielefeld kentinde gerçekleştirdiği kampa katılarak takım arkadaşları ile birlikte çalışmalara katılmaya başladı.

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