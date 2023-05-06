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Spor

Alassane Ndao: Kırmızı kart her şeyi değiştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup olan Antalyaspor'un deneyimli oyuncusu Alassane Ndao maç sonu açıklamalarda bulundu.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Alassane Ndao: Kırmızı kart her şeyi değiştirdi.
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Antalyasporlu futbolcu Ndao, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası konuştu.

Ndao yaptığı açıklamada, "Çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. İyi başladık. Topa sahip olan bir takım. İyi savunduk ve devreye 1-0 önde girdik. İkinci yarıda aynı strateji ile sahaya çıktık. Yine iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Yediğimiz kırmızı kart her şeyi değiştirdi. Çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Son dakikalarda yediğimiz iki gol maçın hikayesini aleyhimize çevirdi." dedi.

Ayrıca, "O kırmızı karttan sonra hücuma çıkamadık. Topa sahip olamadık. Sonuç olarak elimizden geleni yaptık ama 10 kişi kaldıktan sonra böyle bir rakibe karşı gol yemeden mücadele vermek kolay değildi. Sonuçta mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

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