Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alaves, 90+5'te attığı golle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e 1-0 yenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mendizorroza Stadı'nda Alaves ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.     

İkinci yarıda da takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken karşılamanın 90+5. dakikasında Manu Garcia'nın kafa golü, Alaves'e zaferi getirdi ve müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.     

Bu skorla Real Madrid, 14 puanda kalırken, Alaves ise aynı puana ulaştı.     

İspanyol basınında son 4 maçtır gol kaydedemeyen Julen Lopetegui yönetimindeki Real Madrid'in "krize girdiği" ve "serbest düşüşte" olduğu yorumları yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu

Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA