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Alaves, Lucas Perez'i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, İngiltere'nin West Ham United takımından İspanyol golcü Lucas Perez'i kadrosuna kattı.

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Alaves Kulübü, 30 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını  duyurdu.

Ülkesinin Deportivo La Coruna ekibinde sergilediği performansla  dikkatleri üzerine çeken Perez, 2016'da İngiltere temsilcisi Arsenal'a transfer  oldu. Burada bekleneni veremeyen tecrübeli futbolcu, bir yıl Deportivo La  Coruna'da kiralık oynadıktan sonra geçen sezon West Ham United'a imza attı. West  Ham United'da 19 maça çıkan Perez, 6 gol attı.

(AA)

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