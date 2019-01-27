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Albayrak garanti verdi

G.Saray’ın 2. Başkanı, basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullanan Terim ile görüşerek, “Bir golcü garanti, ikincisi için uğraşıyoruz” dedi.

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CİM-BOM’UN İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın önceki gece Teknik Direktör Fatih Terim ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Göztepe deplasmanı için gittiği İzmir’de yine bazı taraftarların “Forvet nerede?” tepkisiyle karşılaşan Albayrak’ın, Fatih Hoca’nın basın toplantısındaki açıklamaları sonrası yaptığı görüşmede, “Hocam haklısın. Golcü transferi gecikti. Senin de kadro kurarken çektiğin sıkıntıyı çok iyi anlıyorum. Taraftarların da beklentisi büyük. Bir golcüyü en kısa sürede kadromuza katacağız. Bu konuda sana garanti veriyorum. İkinci bir golcü için de elimizden geleni yapıyoruz. İnşaallah iki golcü alarak, hem senin, hem de taraftarın da yüzünü güldürürüz” dediği ifade edildi.

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