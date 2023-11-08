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Spor

Albert Gronbaek: Beşiktaş, Avrupa'da ismi olan bir kulüp

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt forması giyen başarılı oyuncu rövanş maçı öncesi Beşiktaş hakkında 'İstanbul'da zor bir maça çıkacağız. Beşiktaş bu sezon beklentilerin altında kalmış olabilir ancak Avrupa'da ismi olan bir kulüp' ifadelerini kullandı.

8 Kasım 2023 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
Albert Gronbaek: Beşiktaş, Avrupa'da ismi olan bir kulüp
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UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın Bodo/Glimt ile oynadığı ilk maçta Norveç ekibinin ilk golünü atan Albert Gronbaek, Perşembe günü oynayacakları mücadele öncesi temkinli konuştu.

Tecrübeli orta saha, "İstanbul'da zor bir maça çıkacağız. Beşiktaş bu sezon beklentilerin altında kalmış olabilir ancak Avrupa'da ismi olan bir kulüp" dedi.

Gronbaek ayrıca "Beşiktaş stadının atmosferini hepimiz biliyoruz. Zor olacağından hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki genç orta sahanın ismi Galatasaray ile anılmaya başlanmıştı.

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