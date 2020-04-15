15 Nisan 2020 Çarşamba 18:57 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:57

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Albert Reire açıklamalarda bulundu. Reire'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"TERİM'İN YARDIMCISI OLMAK İÇİN..."

Koronavirüs krizine Türkiye'de yakalandım. Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmak için İstanbul'daydım ve görüşmeler yapıyordum. Ancak öyle kaldı, şu anda futbol ikinci planda, yaz aylarında tekrar aynı planlar olacak mı, göreceğiz. Türkiye'den sonra Rusya'ya döndüm.

"ZORLUĞUNU ANLADIM"

Bir teknik direktör olmanın ne kadar zor olduğunu anlamaya başladım. Oyuncuların hepsi kendini düşünüyor, çoğu bencil. Gün sonunda, 25 kişiye karşı 1 kişi kalmış durumdasın.

"ARAGONES ÇOK NETTİ"

Birlikte çalıştığım en net teknik direktörlerden biri Luis Aragones'ti. Bana karşı çok açıktı ve düşündüğü her şeyi söylerdi. Seni oynatmıyor olsa da, neden oynatmadığını tam olarak bilirdin, sana tüm gerçeği anlatırdı.

"RUSYA'DA İNSANLAR ÇOK DİKKATLİ"

Rusya'da insanlar çok dikkatli, salgını ciddiye alıyorlar. Bence gerekli önlemler alındı ve her şey kontrol altına alınmış durumda.

"RUSYA'DA FUTBOL KONUŞULMUYOR"

Rusya'da futbolun durumu konuşulmuyor. Tüm statlar, idman sahaları polis tarafından kapatıldı. Şu anda ligin geleceğinin ne olacağaı konusunda bir tartışma yok.