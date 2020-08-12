İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2948
  • EURO
    8,623
  • ALTIN
    456.454
  • BIST100
    1114.18
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Albert Riera Galatasaray'da görevine başladı
Spor

Albert Riera Galatasaray'da görevine başladı

Galatasaray'ın eski İspanyol oyuncularından Albert Riera teknik ekibe katıldı. Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak Riera görevine başladı.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:46 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:46
ABONE OL

Galatasaray’da bir dönem futbol oynayan İspanyol antrenör Albert Riera, bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim’in teknik ekibinde yer alacak.

Galatasaray’da takıma futbolcu transferleri sürerken, teknik heyete de takviye geldi. İspanyol antrenör Albert Riera artık futbol takımının teknik heyetinde yer alacak. 2011-2014 yılları arasında Galatasaray’da futbol oynayan Riera, sarı-kırmızılılar ile 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray’da Riera da antrenmanda yer aldı.

Alber Riera, futbolculuk döneminde Mallorca, Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Olympiakos, Watford, Udinese, Zavrc ve son olarak Koper takımında forma giydi.

38 yaşındaki İspanyol antrenör bir dönem Manchester City’de Pep Guardiola’nın yanında staj yapmıştı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolca ile birlikte İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.