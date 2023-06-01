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Spor

Albert Riera, Olimpija Ljubljana'dan kovuldu

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve Fatih Terim döneminde kulüpte yardımcı hocalık görevinde de bulunan İspanyol teknik adam Albert Riera, takımı Olimpija Ljubljana'dan kovuldu.

1 Haziran 2023 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
Albert Riera, Olimpija Ljubljana'dan kovuldu
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Eski Galatasaraylı futbolcu ve bir dönem yardımcı hocalık görevinde bulunan Albert Riera teknik direktörlük kariyerine başladığı Slovenya Ligi ekiplerinden Olimpija Ljubljana'dan kovuldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Olimpija Ljubljana Başkanı Adam Delius, İspanyol teknik adam Albert Riera ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Albert Riera yönetimindeki Olimpija Ljubljana, ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken aynı zamanda Slovenya Kupası'nı da kazanmıştı.

İspanyol Teknik Adam, Olimpija Ljubljana'ya imza atmadan önce Galatasaray'da 2 yıl boyunca yardımcı antrenörlük yapmıştı.

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