Albert Riera'dan Galatasaray sözleri!

Fransa Ligue 2 takımlarından Bordeaux'un teknik direktörü Albert Riera, ligde cumartesi günü oynayacakları Saint-Etienne maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Riera, "Sizce Ligue 1'in iki tarihi kulübü Bordeaux ve Saint-Etienne Ligue 2'de nasıl bu kadar kötü duruma düştü?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Çünkü futbol kağıt üzerinde oynanmıyor. Tarihi bir kulüp olabilirsiniz ama sonunda bunu sahada göstermeniz gerekir. Gerçekleri kabul etmeli ve daha iyisini yapmalıyız. Puanlar almaya, kulübü hak ettiği seviyeye getirmeye çalışacağız" şeklinde cevap verdi.

Kulübün daha iyi seviyeye gelmesinin bir günde olmayacağını söyleyen İspanyol teknik adam, "Maç kazanmaya başlamak için önce sahada iyi şeyler görmek gerekiyor. Galatasaray'da öğrendiğim şey, üst üste iki hata yapamayacağınızdır. Ama üst üste maç kazanmanın sizi ilk 6'ya ya da 7'ye sokacağını da biliyoruz." dedi.

Bordeaux'un başına Ekim 2023 tarihinde geçen Riera, Fransız ekibiyle çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Bordeaux - Saint-Etienne karşılaşması öncesi Bordeaux, Ligue 2'de 17 maçta topladığı 18 puanla 17. sırada yer alıyor. 8. sırada yer alan Saint-Etienne'nin ise 24 puanı bulunuyor.