10 Mayıs 2020 Pazar 19:33 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 19:33

Galatasaray'ın fizik kondisyoneri Alberto Bartali'nin açıklamaları şu şekilde:

"ŞU ANDA İTALYA'DAYIM"

Şu anda İtalya'dayım. Türkiye'ye nasıl geri döneceğimi çözmem gerek, uçuşlar durdurulduğu için bu çok kolay olmayacak.

2 hafta öncesine kadar İstanbul'daydım. Her profesyonel takımda olduğu gibi, oyunculara özel programlar hazırladık. Birkaç gündür sahada küçük gruplar çalışıyor, bundan sonra sahada daha büyük takımlarla çalışmalar devam edecek.

"OYUNCULARI İNCELEMELİYİM"

Ligin 12 Haziran tarihinde başlaması planlanıyor. Son günlerde fiziksel testler, kilo ölçümleri başladı. Uzaktan durumu tam olarak anlamak zor, oyuncuları yakından görmeli ve bire bir incelemeliyim.

Geri döndüğümüzde yoğunluğu iyi ayarlamalıyız. Zamanla idmanın ağırlığı yükselecek, özel çalışmalar yapılacak. Oyuncuları koruyarak çalışmalıyız. Evde uzun süre yapılan çalışmalar, özellikle kas sakatlıklarına yol açabiliyor. Yakın dönemde takımla çalışmalar da başlayacak.



"EVDEN ÇALIŞMALARI YETERLİ OLMAZ"

Şu anda yaşanan ara normal değildi. Yaz aylarında tatil genelde 30 gün olur. Oyuncular 2 aydır evde, bu durum kritik durumları ortaya çıkarabilir. Evden çalışmak normal değil, bir oyuncuyu videodan çalıştıramazsın. Bu yeterli olmaz ve oyuncunun durumunu aynı seviyede tutmak mümkün olmaz.

"GERİ DÖNMEK İÇİN 7-8 MAÇ LAZIM"

Bazı oyuncular 5-6-7 kilo fazlasıyla geri dönebilir. Bu noktada ne yapabiliriz ki! Bir sihirbazın çıkıp, 1 ay öncesine döndürmesi lazım. 1 ayda geri dönülebileceğini söyleyen, benden iyimserdir. Bence geri dönmek için 2 ay ve 7-8 hazırlık maçı lazım. Bununla birlikte zorluklardan da bahsetmek gerek: Sosyal mesafe, soyunma odalarındaki durum... Futbol başka bir şey. Kolay olmayacak.

5 oyuncu değişikliği kararı, doğru bir karar. Bazı ülkelerde, Serie A'da hafta arasında da lig oynanması planlanıyor. Bu yüzden 5 değişiklik yapmak önemli.

