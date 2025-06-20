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Spor

Alberto Bigarelli, Galatasaray'da yardımcı antrenör oldu

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu ikinci yarısında başantrenörlük görevini üstlenen Alberto Bigarelli, yeni sezonda yardımcı antrenör olarak görev yapacağını duyurdu.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Alberto Bigarelli, Galatasaray'da yardımcı antrenör oldu
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Galatasaray, kadın voleybol takımında geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başantrenör olarak yer alan Alberto Bigarelli'nin, gelecek sezon yardımcı antrenör olarak görev yapacağını söyledi.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın 2024 - 2025 sezonu ikinci yarısında başantrenörlük görevini üstlenen Alberto Bigarelli, yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevine getirilmiştir. Alberto Bigarelli, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapacaktır" denildi.

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