Alberto Bigarelli, Galatasaray'da yardımcı antrenör oldu

Galatasaray, kadın voleybol takımında geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başantrenör olarak yer alan Alberto Bigarelli'nin, gelecek sezon yardımcı antrenör olarak görev yapacağını söyledi.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın 2024 - 2025 sezonu ikinci yarısında başantrenörlük görevini üstlenen Alberto Bigarelli, yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevine getirilmiştir. Alberto Bigarelli, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapacaktır" denildi.