Albiol ile 1 yıl daha

Villarreal deneyimli stoperi Raul Albiol ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. 37 yaşındaki İspanyol savunmacı 4 yıldır Villarreal'de forma giyiyor.



La Liga ekiplerinden Villarreal, Raul Albiol ile yola devam dedi. 2019-20 sezonu başında Napoli'den 4 milyon euro karşılığında kadroya katılan Raul Albiol, yeni sezonda da Villarreal forması giyecek.

37 yaşındaki Raul Albiol, Villarreal ile 1 yıllık yeni kontrat yaptı. İspanyol temsilcisi, deneyimli stoperi resmen duyurdu.

Raul Albiol 4 yıl önce imza attığı Villarreal ile 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Villarreal formasıyla toplam 155 maça çıkan Raul Albiol, 4 gol katkısı verdi.