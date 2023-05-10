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Spor

Albiol ile 1 yıl daha

La Liga ekiplerinden Villareal, tecrübeli oyuncusu Raul Albiol ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız defans oyuncusu 2023/24 sezonunda da Villareal forması giyecek.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Albiol ile 1 yıl daha
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Villarreal deneyimli stoperi Raul Albiol ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. 37 yaşındaki İspanyol savunmacı 4 yıldır Villarreal'de forma giyiyor.

La Liga ekiplerinden Villarreal, Raul Albiol ile yola devam dedi. 2019-20 sezonu başında Napoli'den 4 milyon euro karşılığında kadroya katılan Raul Albiol, yeni sezonda da Villarreal forması giyecek.

37 yaşındaki Raul Albiol, Villarreal ile 1 yıllık yeni kontrat yaptı. İspanyol temsilcisi, deneyimli stoperi resmen duyurdu.

Raul Albiol 4 yıl önce imza attığı Villarreal ile 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Villarreal formasıyla toplam 155 maça çıkan Raul Albiol, 4 gol katkısı verdi.

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