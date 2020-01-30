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Spor

Villarreal, Francisco Alcacer'i kadrosuna kattı

İspanya'nın Villarreal Kulübü, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen İspanyol forvet Francisco Alcacer'i transfer ettiğini duyurdu.

30.01.2020  22:00 - Güncelleme: 30.01.2020  22:00

Villarreal'den yapılan açıklamada, "Paco" lakaplı 26 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanyol basını, Villarreal'in transferden dolayı Borussia Dortmund'a yaklaşık 25 milyon avro ödeyeceğini yazdı.

Bu sezon Almanya'da lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta forma giyen Alcacer, 7 gol kaydetti.

Diğer yandan Barcelona Kulübü Kurumsal İlişkiler Müdürü Guillermo Amor, Barça TV'ye yaptığı açıklamada, Luis Suarez'in sakatlığına rağmen yarın gece sona erecek ara transfer döneminde forvet oyuncusu almayacaklarını söyledi.

Bu arada Barcelona, kadrosundaki 21 yaşındaki kanat oyuncusu Carlos Perez'i 30 Haziran'a kadar İtalya'nın Roma takımına kiraladı. Roma'nın sezon sonunda, 11 milyon avro artı başarıya bağlı 3,5 milyon avro karşılığında Perez'i satın alma opsiyonu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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