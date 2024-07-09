Alcaraz ve Medvedev, Wimbledon'da yarı finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, yarı finale yükseldi.

Başkent Londra'daki turnuvaya, teklerdeki çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile Medvedev (5) arasındaki mücadelenin galibi 4 saatte belli oldu. Medvedev, 6-7, 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle maçı 3-2 kazandı.

Son şampiyon Alcaraz (3), Tommy Paul'ü (12) 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) mağlup ederek yarı finalde Medvedev'in rakibi oldu.

Kadınlarda klasmanın 37. basamağındaki Donna Vekic, elemelerden ana tabloya yükselen dünya 123'üncüsü Lulu Sun'u 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıktı.

Bu yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Jasmine Paolini (7) ise Emma Navarro'ya (19) karşı korttan 2-0 (6-2, 6-1) galip ayrılarak Vekic ile eşleşti.