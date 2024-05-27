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Spor

Alcaraz ve Rublev, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta tek erkeklerde Carlos Alcaraz ve Andrey Rublev, rakiplerini mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 01:19 - Güncelleme:
Alcaraz ve Rublev, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi
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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ile 6 numaralı seribaşı Andrey Rublev, tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuva, ana tablo maçlarıyla başladı.

3 numaralı seribaşı İspanyol Alcaraz, ilk turda ABD'li Jeffrey John Wolf'u 3-0 (6-1, 6-2, 6-1), 6 numaralı seribaşı Rus Rublev de Japon Taro Daniel'i 3-1 (6-2, 6-7, 6-3, 7-5) yenerek ikinci tura çıktı.

Tek erkeklerde Polonyalı Hubert Hurkacz (8), Bulgar Grigor Dmitrov (10), tek kadınlarda da Letonyalı Jelena Ostapenko (9) ile kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka ikinci tur biletini aldı.

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