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Aldair Nascimento: Cengiz kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın efsane isimleri arasında yer alan Brezilyalı eski oyuncu Aldair Nascimento dos Santos, milli futbolcu Cengiz Ünder'in bir süre daha başkent ekibinde kalması gerektiğini söyledi.

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İstanbul'da düzenlenen bir organizasyonda AA muhabirine açıklamalarda  bulunan Brezilyalı eski stoper, Cengiz Ünder'in Avrupa'da çok sayıda kulüp  tarafından takip edildiğini belirterek, "Roma'da devam etmesi onun için daha iyi  olabilir. Kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacağını  düşünüyorum." diye konuştu.

Milli futbolcunun kendini geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Aldair,  "Cengiz iki sezondur Roma'da oynuyor. Umarım bu yıl daha iyi bir performans  sergileyecek. Roma, oyuncuları çok detaylı ve sistematik bir şekilde seçiyor.  Onların iyi bir seçim yaptıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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