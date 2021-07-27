İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2021 Salı / 17 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5603
  • EURO
    10,1135
  • ALTIN
    494.754
  • BIST100
    1360
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alderweireld, Tottenham'dan Katar'a transfer oldu
Spor

Alderweireld, Tottenham'dan Katar'a transfer oldu

Tottenham'ın Belçikalı stoperi Toby Alderweireld, Katar'ın El-Duhail takımıyla anlaştı.

AA27 Temmuz 2021 Salı 16:52 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 16:52
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Belçikalı defans oyuncusu Toby Alderweireld, Katar'ın El-Duhail takımına transfer oldu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Alderweireld'in transferi konusunda Katar temsilcisi El-Duhail ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu için Katar temsilcisi, Tottenham'a 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Atletico Madrid'den 2015 yılında Tottenham'a transfer olan Toby Alderweireld, İngiliz temsilcisinde 236 maçta 9 gole imza atmıştı. Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nda ise 113 maçta görev aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.