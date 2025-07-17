Manchester United'da ayrılık rüzgarları esiyor. Fabrizio Romano'nun özel haberine göre, Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho, teknik direktör Rúben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası takımdan ayrılma aşamasına geldi.
21 yaşındaki yetenekli futbolcu, kulübün gelecek planlarının dışında kaldı. Premier Lig dışındaki birçok kulübün ilgisini çekmesine rağmen Garnacho'nun tercihi, İngiltere'de kalmak yönünde.
Transfer sürecine dair görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, kulislerde Chelsea'nin Nicolás Jackson-Garnacho takası üzerinde durduğu iddiaları yeniden gündeme geldi.