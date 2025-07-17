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Spor

Alejandro Garnacho için Manchester United defteri kapanıyor mu?

Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho, teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı sorun sonrası takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Premier Lig'de kariyerine devam etmek isteyen 21 yaşındaki genç yıldıza Premier Lig dışındaki birçok kulübün ilgisi mevcut.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Alejandro Garnacho için Manchester United defteri kapanıyor mu?
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Manchester United'da ayrılık rüzgarları esiyor. Fabrizio Romano'nun özel haberine göre, Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho, teknik direktör Rúben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası takımdan ayrılma aşamasına geldi.

21 yaşındaki yetenekli futbolcu, kulübün gelecek planlarının dışında kaldı. Premier Lig dışındaki birçok kulübün ilgisini çekmesine rağmen Garnacho'nun tercihi, İngiltere'de kalmak yönünde.

Transfer sürecine dair görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, kulislerde Chelsea'nin Nicolás Jackson-Garnacho takası üzerinde durduğu iddiaları yeniden gündeme geldi.

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