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Spor

Aleksandar Djordjevic: Çok önemli bir takım galibiyeti oldu

THY Euroleague'in 13. hafta maçında Monaco'yu 96-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2021 Perşembe 23:56 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 23:56
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THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'yu 96-86 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, çok önemli bir takım galibiyeti aldıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djordjevic, 6 oyuncusunun çift hanelerle oynadığını belirtti.

THY Avrupa Ligi'nde verimlilik puanı liderliğine yükselen oyuncusu Nando De Colo ile gurur duyduklarını vurgulayan Djordjevic, "Çok önemli bir takım galibiyeti oldu. 6 oyuncu çift hanelerle oynadı. Bir oyuncumuz da tarihe geçti. De Colo ile gurur duyuyoruz. Guduric hücumdaki yeteneğiyle skora önemli katkı yaptı. Vesely birkaç gündür hastaydı ama o haliyle en güzel şekilde katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Mike James'in maç boyunca çok etkili olduğunu ve ilk yarıda onu durdurmakta zorlandıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bu 5'e 0 oynadığınız bir maç değil. Eşleşmeleri ona göre yapmanız gerekiyor ve maçı iyi okumanız gerekiyor. Antrenör olarak her oyuncunun en iyisini ortaya çıkarmam gerekiyor. De Colo bizim liderimiz ve bu akşam inanılmaz katkı verdi. Çok büyük bireysel bir başarıya ulaştı. Çok mücadeleci ve iyi bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

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