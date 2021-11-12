Aleksandar Djordjevic: İlk çeyrekte sayı bulamadık

AA 12 Kasım 2021 Cuma 23:40 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 23:40

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, ilk çeyrekte sadece 3 sayı bulmalarının mağlubiyette başrol oynadığını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Djordjevic, "Bu maçtan sonra ne söylenir gerçekten bilmiyorum. AX Armani Exchange Milan'ı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler. Maça çok iyi başladılar. İlk çeyrekte sayı bulamadık. Bu da maçın seyrini belirledi. Böyle bir mağlubiyeti üzerime alıyorum. Çok farklı oynayabilirdik. Çok eksiğimiz vardı. AX Armani Exchange Milan inanılmaz mücadele etti. Enerjimizi toplayıp bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.