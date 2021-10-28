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Spor

Aleksandar Djordjevic: Yine son top, aynı duygular

THY EuroLeague'in 7. hafta maçında deplasmanda Olympiakos'a 67-65 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2021 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 23:38
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THY EuroLeague'in 7. haftasında deplasmanda Olympiakos'a 67-65 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından konuştu.

Son topu kullanamadıklarını söyleyen Sırp koç, "Yine aynı şey, yine son top, yine böyle oldu, aynı duygular. Çok savaştık, savaşıyoruz bunda problem yok. Sloukas son topu kullandı, biz kullanamadık" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN 5. MAĞLUBİYET

Öte yandan Fenerbahçe Beko, Olympiakos mağlubiyetiyle birlikte 7 haftada 5. mağlubiyetini aldı.

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