Aleksandar Djordjevic: Yine son top, aynı duygular

28 Ekim 2021 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 23:38

THY EuroLeague'in 7. haftasında deplasmanda Olympiakos'a 67-65 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından konuştu.

Son topu kullanamadıklarını söyleyen Sırp koç, "Yine aynı şey, yine son top, yine böyle oldu, aynı duygular. Çok savaştık, savaşıyoruz bunda problem yok. Sloukas son topu kullandı, biz kullanamadık" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN 5. MAĞLUBİYET

Öte yandan Fenerbahçe Beko, Olympiakos mağlubiyetiyle birlikte 7 haftada 5. mağlubiyetini aldı.