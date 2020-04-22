22 Nisan 2020 Çarşamba 22:43 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 22:43

Geçtiğimiz yaz uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ancak İstanbul'a yolculuğu gerçekleşmeyen Aleksandar Kolarov, Roma'daki geleceğini ve frikiklerdeki sırrını anlattı.

GELECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Yaşlı hissetmiyorum. Geleceğimi düşünmek için 2 yıl daha zamanım var. Şu anda Roma'nın oyuncusuyum ve vereceğim çok şey var. Genç bir oyuncu olmadığımı anladığımdan itibaren, geleceğimi düşünmeye başladım zaten. Futbolculuk kariyerim sona erdikten sonra da dünya futbolunda kalmak istiyorum ancak hangi rolde olurum, bilemiyorum. Bunu düşünmek için zamanım olacak.

TOPU BİLEREK ATIYORDUM

Kardeşimle birlikte evin yanındaki arsada top oynuyorduk ve tahta bir kapıya şut çekiyorduk. Bir noktaya topu attığında, gerçekten yüksek bir ses çıkarıyordu ve komşular sinirleniyordu. Ben hep oraya atmaya çalışıyordum.

FRİKİKTE VÜCUDUN KONUMU ÖNEMLİ

Frikiklerde topa koşu, en önemli şeylerden. Eğer vücudumu doğru pozisyona getirebilirsem, kaleciyi ve kaleyi çok çok rahat görüyorum ve topu istediğim yere gönderebiliyorum. Mihajlovic, benim gibi birçok çocuğun idolü oldu. Onunla çalıştığım için şanslıydım, ondan çok tavsiye aldım.