Aleksandar Mitrovic: Al Hilal, Real Madrid'e benziyor

Al Hilal'in bu yaz kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Aleksandar Mitrovic, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Sırp golcü, "Suudi Arabistan'da mutlu musun yoksa Premier Lig'i özlüyor musun?" şeklinde gelen soruya, "Al Hilal'den teklif aldığımda bu konuyu ailemle konuştum. Reddetmek imkansızdı. İngiltere'ye karşı bir özlemim yok. Orada uzun yıllar oynadım" diye cevap verdi.

Mitrovic, açıklamalarına, "Sonunda üst düzey bir kulübe geldiğim için mutluyum. Al Hilal burada, Avrupa'daki Real Madrid'e benziyor" diye devam etti.

29 yaşındaki futbolcu, "Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı ligin seviyesi için ne düşünüyorsun?" sorusunu, "Karşılaştırma yapmak zor. Şampiyona henüz Premier Lig seviyesinde değil ama bu gidişle bu seviyeyi yakalayacaktır. Suudi Arabistan'da futbol ve insanların futbola olan ilgisi beni çok şaşırttı" şeklinde cevapladı.

Al Hilal, Mitrovic için Fulham'a 52 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Mitrovic, yeni takımında çıktığı 4 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.