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Spor

Aleksandar Stanojevic: Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA29 Ocak 2023 Pazar 23:40 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stanojevic, "Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında gol yedik. Topun genelde hakimi bizim takım olsa da birçok pas hatası yaptık. Ceza sahasına da rakipten daha fazla girdik ama bunları pozitif olarak değerlendiremedik. Galip gelmek istiyorsanız bu tip pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Başakşehir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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