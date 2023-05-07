Aleksandar Stanojevic: Elbette buradan galibiyetle ayrılmayı isterdik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, galibiyet istedikleri maçtan aldıkları beraberlikten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Stanojevic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, basit goller yediklerini söyledi.

Maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade eden Stanojevic, "Yediğimiz goller çocuk oyuncağı gibiydi. Gol yedikten sonra atraksiyona geçtik, biraz daha hızlandık. Oyuncularım elimden gelen her şey verdi. Başka bir şey söyleyemem. Kötü yapabileceğim bir yorum yok. Evimizde aldığımız bu beraberlikten dolayı çok üzgünüz. Elbette buradan galibiyetle ayrılmayı isterdik." diye konuştu.

Stanojevic, hedeflerinin ligde üst sıraları yakalamak olduğunu sözlerine ekledi.