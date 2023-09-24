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Spor

Aleksandar Stanojevic: Galibiyet istedik ama olmadı

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından konuştu.

24 Eylül 2023 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Galibiyet istedik ama olmadı
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Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçının ardından görüşlerini aktardı.

Aleksandar Stanojevic, MKE Ankaragücü'yle deplasmanda zor bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı. En nihayetinde berabere kaldık ve deplasmanda bir puan aldık." diye konuştu.

İlerleyen haftalarda daha üretken bir Konyaspor'u sahada görmek istediklerini belirten Stanojevic, çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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