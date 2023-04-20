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Spor

Aleksandar Stanojevic: Hakemin bugün yaptığı hata benim için normal değildi

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic maç sonu açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2023 Perşembe 00:50 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Hakemin bugün yaptığı hata benim için normal değildi
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, istedikleri seviyede performans ortaya koyamadıklarını kaydetti.

Stanojevic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok büyük hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Maçın kırılma anlarının hakem kararlarıyla değiştiğini ifade eden Stanojevic, "Bütün oyuncularım 90 dakika boyunca gayet iyi oynadı. 35'e yakın orta açtık fakat ne yazık ki topu ağlarla buluşturamadık. Yeterince tehlikeli değildik. Tabii ki güçlü bir rakibimiz vardı. Geçişlerde hızlıydılar. Kontra ataklarda özellikle problemlerimiz vardı. Maçta penaltı çok ilginç bir noktaydı. İşte bu kadar." diye konuştu.

Stanojevic, hakem performansına ilişkin soruya, "Hakem kararlarıyla ilgili spesifik söyleyebileceğim bir şey yok. Hakemler her noktada hata yapabilirler fakat bugünkü hata benim açımdan normal olarak yorumlanamazdı." cevabını verdi.

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