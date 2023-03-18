İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2023 Cumartesi / 26 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aleksandar Stanojevic: Konyaspor için özel bir maç olduğunu düşünmüyorum
Spor

Aleksandar Stanojevic: Konyaspor için özel bir maç olduğunu düşünmüyorum

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 yenen Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Konyaspor için özel bir maç olduğunu düşünmüyorum
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Diouf'un oyuna girmesinin maçın gidişatını değiştirdiğini söyledi.

Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tribünleri dolduran ve takımı destekleyen taraftara teşekkür etti.

Kendileri için çok güzel bir netice olduğunu ifade eden Stanojevic, "Galibiyetten dolayı çok memnunum. Galatasaray gibi uzun top, uzun aşırtmalarla başlayan, defans arkası pres yapan ve atak yapan bir takıma karşı gerçekten iyi bir performans sergiledik. Oyuncularımızın irade ve gayreti bizi bu noktaya getiren şey oldu diyebilirim." diye konuştu.

Stanojevic, beklentilerine uygun bir maç ortaya çıktığını aktardı.

İkinci yarıyı daha güzel bitirebileceklerini vurgulayan Stanojevic, "Diouf'la ilgili yaptığımız değişiklik bizim için maçın gidişatını değiştiren asıl nokta oldu. Burada bütün takımın enerjisini ve ambiyansını değiştirdik." şeklinde konuştu.

Geldiği günden bu yana takımla ilk kez galibiyet almasına ilişkin de konuşan Stanojevic, şöyle devam etti:

Bugün çok mutluyuz. Fakat Konyaspor için bunun özel bir durum olduğunu, özel bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçmişte de ciddi galibiyetlerimiz var. Birbirimize adapte olmak biraz zaman alacaktır. Çünkü yeniyim ve Konyaspor ile birbirimize adapte olacağız. İlerleyen zamanlarda daha iyi performans ortaya koyacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.