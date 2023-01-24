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Spor

Aleksandar Stanojevic: Takıma yeni optimize oluyorum

Süper Lig'in 20. haftasında evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA24 Ocak 2023 Salı 00:32 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: Takıma yeni optimize oluyorum
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, gelecek maçlarda daha çok enerjiyle oynayacaklarını söyledi.

Stanojevic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşadıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Top kontrolünün kendilerinde olmasına karşın daha fazla risk almaları gerektiğine işaret eden Stanojevic, "İlk yarıda olabildiğince şansımız vardı fakat çok iyi değerlendiremedik. Gelecek maçlarda daha çok enerji, gayret ve iradeyle oynayacağız." diye konuştu.

Stanojevic, baskı ve stres düzeyinin yüksek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

Fakat ben tecrübesiz, genç ve toy bir antrenör değilim. Baskıyla baş etmek, mücadele etmek doğamda var. Tabii ki kupa maçından sonra bir şey söyleyemedim. Üzüntümü dile getirmek benim için de fazlasıyla hüzünlüydü. Şu ana kadar iki antrenman yaptım. Bu kadar kısa bir süreçte elimden geleni fazlasıyla göstereceğime inanabilirsiniz. Bundan sonrakilerin de daha iyi olacağına eminim. Takıma yeni optimize oluyorum, takım da bana yeni optimize oluyor.

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