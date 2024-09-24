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Spor

Aleksandar Stanojevic, taraftarın saldırısına uğradı

Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Kızılyıldız'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından taraftarın saldırısına uğradı.

IHA24 Eylül 2024 Salı 15:47 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic, taraftarın saldırısına uğradı
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Sırbistan Ligi'nin 9. haftasında Partizan, konuk ettiği Kızılyıldız'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Partizan taraftarı, teknik direktörleri Aleksandar Stanojevic'e saldırı düzenlendi. Soyunma odasına yapılan saldırının ardından Sırp teknik adamın, çıktığı basın toplantısında yüzünde birkaç bölgenin sarılı olduğunu gözlemlendi. 50 yaşındaki çalıştırıcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, taraftarın soyunma odasının camlarını kırdığını ve içeri attıkları yabancı cisimlerin kendisine isabet ettiğini söyledi.

Aleksandar Stanojevic, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da 9 ay görev yapmıştı.

  • Aleksandar Stanojevic
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  • saldırı

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