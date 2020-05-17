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Spor

Aleksander Ceferin: ''EURO 2020'de şehir sayısını azaltabiliriz''

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 1 yıl ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak şehir sayısını düşürebileceklerini açıkladı.

17 Mayıs 2020 Pazar 21:00 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 21:00
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Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Haziran 2021'e ertelenen EURO 2020'ye Amsterdam (Hollanda), Bakü (Azerbaycan), Bilbao (İspanya), Bükreş (Romanya), Budapeşte (Macaristan), Kopenhag (Danimarka), Dublin (İrlanda), Glasgow (İskoçya), Londra (İngiltere), Münih (Almanya), Roma (İtalya) ve St. Petersburg (Rusya) olmak üzere 12 şehrin ev sahipliği yapması beklenirken, UEFA Başkanı Ceferin şehir sayısını azaltabileceklerini söyledi.

"3 ŞEHİRDE SORUNLAR VAR"

Yayıncı kuruluşa konuşan Ceferin, 3 şehrin sorunlar yaşadığını belirterek, gerek görülmesi halinde şehir sayısını düşürebileceklerini ifade etti.

Aleksander Ceferin, "Dokuz şehirle konuştuk ve her şey hazır. Üç şehirde bazı sorunlarımız var, bu nedenle daha fazla görüşeceğiz. Prensipte, 12 şehirde yapacağız. Eğer olmazsa; on, dokuz veya sekiz şehirde yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen EURO 2020, ismi aynı kalmak kaydıyla 11 Haziran-11 Temmuz 2021'de yapılacak.

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