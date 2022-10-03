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Spor

Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Artık böyle bir sorun yok

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Florentino Perez'in tekrar gündeme getirdiği Avrupa Süper Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 20:49 - Güncelleme:
Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Artık böyle bir sorun yok
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, kendisi için artık Avrupa Süper Ligi diye bir sorunun olmadığını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Spor Yazarları Birliği (AIPS) Kongresi'ne katılan Ceferin, burada güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi projesini yeniden gündeme getirip, bu projede ısrar ettiğinin anımsatılması üzerine Ceferin, "Biz bu Süper Lig konusunu çok uzun süre konuştuk. Benim için artık böyle bir sorun yok." ifadesini kullandı.

Ceferin, bu projeyle küçük kulüplerle karşılaşılmak istenmediği ve tüm Avrupa modelinin değişmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun çok büyük bir hata olacağını, kendisinin de bunun hakkında konuşmak istemediğini dile getirdi.

UEFA Başkanı, Avrupa futbolunun bugün geçmişte hiç olmadığı kadar bir bütün olduğunu da söyledi.

Diğer yandan Ceferin, UEFA başkanlığına yeniden aday olacağını, şu ana kadar 55 destek mektubu aldığını ve muhtemelen yarışa tek aday olarak gireceğini kaydetti.

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