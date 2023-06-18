Aleksander Ceferin'den Suudi Arabistan Ligi eleştirisi

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu liginin yolunu tutmuştu.

Hollanda basınına konuşan Ceferin, son dönemde avrupa'dan orta doğu'ya oyuncu göçü olması hakkında çekincesinin olmadığını belirtirken, 'Akademilere yatırım yapmalı, antrenör getirmeli ve kendi oyuncularını geliştirmeliler' ifadelerini kullandı.

ÇİN DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bir dönem Çin'inde bu hatayı yaptığını belirterek, "Suudi Arabistan futbolu bir hata içerisinde. Akademilere, antrenörlere, kendi oyuncularını yetiştirme sistemlerine yatırım yapmalılar. Kariyerleri neredeyse bitmek üzere olan futbolculara büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz. Aynı hatayı Çinliler de yaptılar. Bana en iyi yaşında, en iyi performans düzeyinde Suudi Arabistan'a giden tek bir futbolcu gösterin. Futbol sadece parayla alakalı değildir. Oyuncular, en iyi turnuvalarda oynamak, kazanmak isterler. En iyi turnuvalar da Avrupa'da!" dedi.