İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aleksander Ceferin'den Suudi Arabistan Ligi eleştirisi
Spor

Aleksander Ceferin'den Suudi Arabistan Ligi eleştirisi

UEFA başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan ekiplerinin fahiş fiyatlarla yaptıkları transferler hakkında eleştiri getirdi.

18 Haziran 2023 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Aleksander Ceferin'den Suudi Arabistan Ligi eleştirisi
ABONE OL

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu liginin yolunu tutmuştu.

Hollanda basınına konuşan Ceferin, son dönemde avrupa'dan orta doğu'ya oyuncu göçü olması hakkında çekincesinin olmadığını belirtirken, 'Akademilere yatırım yapmalı, antrenör getirmeli ve kendi oyuncularını geliştirmeliler' ifadelerini kullandı.

ÇİN DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bir dönem Çin'inde bu hatayı yaptığını belirterek, "Suudi Arabistan futbolu bir hata içerisinde. Akademilere, antrenörlere, kendi oyuncularını yetiştirme sistemlerine yatırım yapmalılar. Kariyerleri neredeyse bitmek üzere olan futbolculara büyük paralar ödeyerek futbolu geliştiremezsiniz. Aynı hatayı Çinliler de yaptılar. Bana en iyi yaşında, en iyi performans düzeyinde Suudi Arabistan'a giden tek bir futbolcu gösterin. Futbol sadece parayla alakalı değildir. Oyuncular, en iyi turnuvalarda oynamak, kazanmak isterler. En iyi turnuvalar da Avrupa'da!" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.