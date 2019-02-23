Alex de Souza Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi

Fenerbahçe'nin, efsane futbolcularından Alex de Souza'ya menajerlik teklif etmedi gündeme bomba gibi düşmüştü. Alex, kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmiş ve Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçını tribünden takip etmişti.

Bu maçın ardından Fenerbahçeli yöneticilerin Alex'e flaş bir teklif yaptığı öğrenildi. Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği bildirildi. Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği bildirildi. Böylece transfer görüşmeleri dışında futboldaki tüm yetkiler Alex'e bağlanacak.

Brezilyalı efsane takımla yönetim arasındaki köprü olacak. Peki Alex bu teklife ne cevap verdi? İşte yanıtı:

TEKLİFTEN ÇOK DUYGULANDI

Takvim'in haberine göre tekliften çok mutlu olan ve duygulanan efsane yıldız ilk olarak yöneticilere teşekkür etti. Ancak ailesine danışmadan böyle bir karar veremeyeceğini belirten Brezilyalı, eşinin görüşünü aldıktan sonra Sarı-Lacivertlilere bir cevap sunacak.

COMOLLI'NIN GÖREVİ DEĞİŞMEYECEK

Alex'e yapılan futbol direktörlüğü görevinde efsane yıldız, takımla yönetim arasında köprü görevi görecek. Alex ayrıca transfer edilecek futbolcuların tespiti ve yeterliliği gibi konularda söz sahibi olacak. Alex transfer görüşmelerinde ise yer almayacak. Bu görev yine Comolli'nin olacak.