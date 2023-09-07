Alex Eric Bailly'den Galatasaray itirafı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Eric Bailly kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

İşte Bailly'nin açıklamaları:

'BURAYA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'

'Buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Beşiktaş'a geldim ve İstanbul'dayım. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı.'

Didier Drogba, Kolo Touré, Yaya Touré ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi.

Hayatımı değiştiren olay Burkina Faso'daki turnuvada gerçekleşti diyebilirim. Avrupa'daki Espanyol, Barcelona, Roma gibi önemli kulüplerin temsilcileri de bu turnuvayı izleyenler arasındaydı. Futbol kariyerimi başlatan olaylardan biriydi.

'ZAHA BENİ GALATASARAY'A GETİRMEK İSTEDİ'

Buraya gelmeden önce Zaha'yla konuştum. Onun Galatasaray'a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray'a getirmek istiyordu. Şenol Güneş'le Trabzonspor'da beraber çalışan Zokora'yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş'le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum.

Manchester United'de daha önce beraber oynadığım Fred'in Fenerbahçe'ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak.

'KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM'

Ligin önemi büyük... Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde.

'ABOUBAKAR İYİ FUTBOLCU'

Masuaku'yla iyi bir iletişimim var, arkadaşlarımdan birisi de o. Aboubakar'ı biliyorum, iyi bir futbolcu. Onların dışında iletişimde olduğum veya bilgi aldığım başka oyuncular da oldu elbette.

Beşiktaş'a Fildişi Sahili'nden gelen ilk oyuncuyum. Bu çok iyi. Çünkü bunun ülkemiz hakkında iyi bir izlenim sağlayacağını düşünüyorum. Amacım ülkemiz hakkında olumlu bir imaj yaratmak. Bu sene neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

'BENİM İÇİN ÖZEL ANISI VAR'

30 numarayı seçtim çünkü Espanyol'da profesyonel futbolcu olduğum zaman seçtiğim numaraydı. Benim için özel bir anısı var. Bu yüzden de bu numarayı almak istedim.

'HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ'

Beşiktaş'a deneyimlerimi getirebilirim. Böylece takım arkadaşlarım ve teknik kadroyla birlikte önemli şeyler yapabiliriz. Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum.

Önümüzde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi var. Hepsinin önemi ayrı, her maça kazanmak için çıkacağız.

'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM'

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum."