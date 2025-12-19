Alex Ferguson: Amorim iyi bir insan

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, kulübün yeniden şampiyonluk yarışına dönmesinin uzun zaman alabileceğini söyledi. Ferguson, mevcut teknik direktör Ruben Amorim dönemindeki tabloyu değerlendirirken, United'ın yeniden zirveye çıkmasının 10-11 yılı bulabileceğini ifade etti.

Press Box PR'ye konuşan Ferguson, Amorim hakkında olumlu ifadeler kullanarak, sürecin zorluğuna dikkat çekti.

"BENİM DÖNEMİMDE LIVERPOOL ZİRVEDEYDİ"

"Amorim iyi bir insan. Bütün bunlar kolay değil." diyen Ferguson, geçmişten bir örnek vererek sözlerini sürdürdü:

"Benim dönemimde Liverpool zirvedeydi. Fantastik bir kulüptü; dört kez Şampiyonlar Ligi kazandı ve daha fazlası... Ama sonra yeniden lig şampiyonluğu yaşamaları için 31 yıl (30 yıl) geçti."

"MANCHESTER UNITED DA AYNI DURUMDA"

Ferguson, Manchester United'ın da benzer bir döngüde olduğunu belirterek, şampiyonluk için sabır gerektiğini vurguladı:

"Şu an biz de aynı durumdayız. Bu süreç 10 yıl da sürebilir, 11 yıl da. Bu bir döngü."

"HER ŞEYİN ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMESİ GEREKİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, United'ın yeniden başarıya ulaşması için transfer politikasına da özel bir parantez açtı:

"Her şeyin çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Transfer politikasının, geçmişte olduğundan daha iyi olduğundan emin olunmalı."