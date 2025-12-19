İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8153
  • EURO
    50,1847
  • ALTIN
    5983.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alex Ferguson: Amorim iyi bir insan

Sir Alex Ferguson, Manchester United'ın yeniden şampiyonluk yarışına dönmesinin uzun bir süreç gerektirebileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ19 Aralık 2025 Cuma 18:05 - Güncelleme:
Alex Ferguson: Amorim iyi bir insan
ABONE OL

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, kulübün yeniden şampiyonluk yarışına dönmesinin uzun zaman alabileceğini söyledi. Ferguson, mevcut teknik direktör Ruben Amorim dönemindeki tabloyu değerlendirirken, United'ın yeniden zirveye çıkmasının 10-11 yılı bulabileceğini ifade etti.

Press Box PR'ye konuşan Ferguson, Amorim hakkında olumlu ifadeler kullanarak, sürecin zorluğuna dikkat çekti.

"BENİM DÖNEMİMDE LIVERPOOL ZİRVEDEYDİ"

"Amorim iyi bir insan. Bütün bunlar kolay değil." diyen Ferguson, geçmişten bir örnek vererek sözlerini sürdürdü:

"Benim dönemimde Liverpool zirvedeydi. Fantastik bir kulüptü; dört kez Şampiyonlar Ligi kazandı ve daha fazlası... Ama sonra yeniden lig şampiyonluğu yaşamaları için 31 yıl (30 yıl) geçti."

"MANCHESTER UNITED DA AYNI DURUMDA"

Ferguson, Manchester United'ın da benzer bir döngüde olduğunu belirterek, şampiyonluk için sabır gerektiğini vurguladı:

"Şu an biz de aynı durumdayız. Bu süreç 10 yıl da sürebilir, 11 yıl da. Bu bir döngü."

"HER ŞEYİN ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMESİ GEREKİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, United'ın yeniden başarıya ulaşması için transfer politikasına da özel bir parantez açtı:

"Her şeyin çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Transfer politikasının, geçmişte olduğundan daha iyi olduğundan emin olunmalı."

  • SirAlexFerguson
  • ManchesterUnited
  • şampiyonlukyarışı

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.