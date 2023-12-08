İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9867
  • EURO
    31,2657
  • ALTIN
    1890.39
  • BIST100
    7982.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alex Oxlade-Chamberlain: Derbiyi taraftarın desteğiyle kazanacağız
Spor

Alex Oxlade-Chamberlain: Derbiyi taraftarın desteğiyle kazanacağız

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak maçı İngiliz basınına değerlendirdi.

8 Aralık 2023 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Alex Oxlade-Chamberlain: Derbiyi taraftarın desteğiyle kazanacağız
ABONE OL

Son dönemde performansında vites yükselten Alex Oxlade-Chamberlain, hafta sonu oynanacak derbiyi İngiliz basınına değerlendirdi.

Bu sezon Tüpraş Stadı'nda ilk kez bir derbi maça çıkacağını belirten 30 yaşındaki orta saha oyuncusu "Özellikle derbi maçlarda taraftarın çılgınlığından çok söz ettiler. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Şimdilik bir derbi galibiyetimizin olmaması da bizleri ateşliyor. Zor olacağını biliyoruz ancak taraftarın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Chamberlain ayrıca İstanbul'un yaşantısına alıştığını belirterek "Gürültülü ancak muhteşem güzel bir şehir." yorumunu yaptı.

İngiliz yıldız 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde gol atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.