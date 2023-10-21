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Spor

Alex Oxlade-Chamberlain: Maçı kendimiz zorlaştırdık

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, Galatasaray'a kaybettikleri derbi sonrası konuştu.

21 Ekim 2023 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Alex Oxlade-Chamberlain: Maçı kendimiz zorlaştırdık
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Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybettiği derbide siyah-beyazlı takımın tek golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Alex Oxlade-Chamberlain "Üzücü bir sonuç. Maçı kendi kendimize zorlaştırdık, 10 kişi kaldık. İkinci yarı golü bulduk. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Penaltı düdüğü geldi. Kendi sorunlarımızı, kendimiz yarattık. Gereksiz yerlerde top kayıpları oldu. Bu tarz hatalar sonrası canınız yanar. İlk yarıda Icardi'nin bulduğu fırsatlar da bu yüzdendi." dedi.

Sözlerine devam eden Alex Oxlade-Chamberlain "İkinci yarı daha iyiydik. Ancak büyük maçlarda hatalar yaparsanız, bedelini ödersiniz. İkinci yarı performansımızı genele yayarsak, yenilmez bir takım oluruz." ifadelerini kullandı

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