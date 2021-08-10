İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2021 Salı / 2 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5992
  • EURO
    10,104
  • ALTIN
    478.509
  • BIST100
    1437.46
Spor

Alex Teixeira resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA10 Ağustos 2021 Salı 17:21 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:21
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.

İşte Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Alex Teixeira videosu...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.