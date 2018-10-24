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Alex Telles Real Madrid'in ağında

İspanyol basını Real Madrid'in 2013-15 yılları arasında Galatasaray'da oynayan ve kariyerini Porto'da sürdüren Brezilyalı sol bek Alex Telles'e talip olduğunu yazdı! Sarı-kırmızılıların Telles'in satışından yüzde 10 pay alma maddesi bulunuyor.

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Real Madrid Kulübü, Brezilyalı Marcelo'nun Juventus'a gitme ihtimaline nedeniyle alternatif arayışlarını hızlandırdı.

İspanyol kulübünün, Porto forması giyen Alex Telles'i gündemine aldığı ifade edildi.

As gazetesi, eflatun-beyazlıların Telles'in 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Haberde Marcelo takımdan ayrılmasa da Telles transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

2013-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu, 6.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu. Galatasaray, Telles'in bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacak. 

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