Alex Telles Real Madrid'in ağında
İspanyol basını Real Madrid'in 2013-15 yılları arasında Galatasaray'da oynayan ve kariyerini Porto'da sürdüren Brezilyalı sol bek Alex Telles'e talip olduğunu yazdı! Sarı-kırmızılıların Telles'in satışından yüzde 10 pay alma maddesi bulunuyor.
Real Madrid Kulübü, Brezilyalı Marcelo'nun Juventus'a gitme ihtimaline nedeniyle alternatif arayışlarını hızlandırdı.
İspanyol kulübünün, Porto forması giyen Alex Telles'i gündemine aldığı ifade edildi.
As gazetesi, eflatun-beyazlıların Telles'in 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı.
Haberde Marcelo takımdan ayrılmasa da Telles transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
2013-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu, 6.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu. Galatasaray, Telles'in bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.
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