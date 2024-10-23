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Spor

Alexander-Arnold için Real Madrid açıklaması

Dietmar Hamann, Real Madrid'in transfer hedefi olarak gösterilen Trent Alexander-Arnold ile ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2024 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
Alexander-Arnold için Real Madrid açıklaması
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Liverpool forması giyen ve gelecek yaz Real Madrid'in transfer listesinde olduğu öne sürülen Trent Alexander-Arnold için dikkat çekici bir açıklama geldi.

Dietmar Hamann, İngiliz savunma oyuncusuyla ilgili, "Arnold'un ocak ayında ayrılacağını sanmıyorum ama Real Madrid teklif yaparsa reddetmek zor olacaktır. Arnold ayrılmak isterse onu suçlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Jude Bellingham, Arnold'u transfer için ikna edebilir" diyen Hamann, "Geçtiğimiz yaz Kylian Mbappe'yi serbest olarak kadrolarına katmaları, önümüzdeki yaz Arnold için de benzer bir anlaşma yapabileceklerini gösteriyor." sözlerini sarf etti.

Arnold'un performansı ve serbest vuruşları için övgü dolu ifadeler kullanan Hamann, "David Beckham'dan bu yana böyle serbest vuruş kullanan bir İngiliz futbolcu görmemiştim. Pasları, tekniği ve becerisi izleyenler için bir şölen. Çoğu taraftar eskiden Owen ya da Fernando Torres gibi forvetleri izlemek için stadyuma geldiğini söyler ama şimdi taraftarlar Arnold'un sağ kanattaki performansını izlemeye geliyor." sözlerini sarf etti.

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